Cherbourg : L'expo Titanic fait un carton médiatique !

Passé le premier week-end d'ouverture au grand public, la Cité de la Mer inaugure officiellement son exposition consacrée au Titanic ce mardi 10 avril à 18h30 en présence de nombreuses personnalités à Cherbourg.

Et d'ores et déjà, on peut parler d'un succès pour le musée des profondeurs qui s'inscrit ainsi dans le club très fermé des villes qui commémorent cette année les 100 ans du naufrage du paquebot. Parmi les réussites de cette opération, la médiatisation qu'a obtenu la Cité de la Mer. Une superbe vitrine pour Cherbourg.

Ecoutez Bernard Cauvin, le président de la Cité de la Mer.