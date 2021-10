Cherbourg. Au Cross Jobourg, les marins veillent 365 jours de l'année

Comme chaque jour de l'année, ils seront quatre en permanence sur la passerelle du Cross Jobourg (Manche), mardi 1er janvier 2018. Nouvel an ou pas, le personnel du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Secours est sur le pont pour surveiller le trafic maritime, du Mont-Saint-Michel au Cap d'Antifer. "La navigation ne s'arrête pas pour la Saint-Sylvestre : même s'il y a moins de plaisanciers que pendant l'été et moins de pêcheurs, il y presque 200 navires par jour à contacter" souligne Luc Noslier, le directeur.

Luc Noslier, directeur du Cross Jobourg Impossible de lire le son.

Prévenir les accidents

Le maître-mot au Cross est l'anticipation, pour prévenir tout risque d'accident en mer, jusqu'à la dernière minute de 2018... et dès la première de 2019. "On peut avoir au dernier moment quelqu'un qui se retrouve isolé par la marée ou dans la brume alors qu'il tente d'aller pêcher des coquillages pour le Réveillon..." rappelle le Premier-Maître Patrick, qui se tient prêt à coordonner un sauvetage à tout moment.

Des cadeaux !

Sur le bureau d'en face, le Maître Vincent surveille le trafic du rail des Casquets. Entre deux quarts, le 31 décembre, il a savouré un moment de cohésion rare, puisque les marins travaillent en horaires décalés. Un repas amélioré : ris de veau, gâteau... et cadeaux ! "Pas de grande valeur, c'est juste pour le geste, on tire au sort ! Noël et le Nouvel An nous permettent de générer un esprit d'équipage".

BONUS AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest : un 31 décembre au Cross Jobourg

Un 31 décembre au Cross Jobourg Impossible de lire le son.

