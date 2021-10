Flamanville. Cyclo-cross à Flamanville : victoire de Marlène Petit et Francis Mourey

La finale de la Coupe de France de cyclo-cross était organisée dans le parc du château de Flamanville (Manche) dimanche 30 décembre 2018. C'est Marlène Petit (Team Saphir Ganova) qui s'est imposée chez les Élites femmes et Francis Mourey (Team S1néo Cycling Connect) chez les hommes. À l'issue de cette troisième et dernière manche, ils étaient tous les deux en tête du classement général et ont donc aussi remporté la Coupe.