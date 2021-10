Rouen. L'heure du bilan pour les commerçants du marché de Noël de Rouen

Après un mois d'ouverture, le marché de Noël de Rouen (Seine-Maritime) ferme ses portes dimanche 30 décembre 2018. 80 chalets ont pris place depuis la fin novembre en face de la cathédrale et ils vont désormais être démontés.

Des jours plus clames

Un marché marqué cette année par des "évènements avec les gilets jaunes et l'attentat de Strasbourg", note Yves-Marie Chateaugiron, artisan sur cuir et présent à Rouen pour la deuxième année. "Les gens sont venus, même s'il y a eu des jours où c'était un petit peu plus calme."

"Ça a commencé tranquillement, affirme Laurence Bergeron, dans le chalet des produits canadiens, mais les deux semaines avant Noël, il y a eu un peu plus de monde." Si le marché de Noël a été marqué cette année par un renforcement des mesures de sécurité avec un filtrage des entrées, les commerçants retiennent un point positif : la météo.

• À lire aussi. Fusillade à Strasbourg : sécurité renforcée au marché de Noël de Rouen



"Le temps a été avec nous cette année car en 2017, on avait eu beaucoup de pluie", se souvient Yves-Marie Chateaugiron qui dresse un bilan positif pour sa présence sur le marché de Noël. "Ça s'est bien passé", souligne également Laurence Bergeron qui s'attendait à des derniers jours calmes alors "qu'il y avait des gens qui continuaient à venir nous voir".