Le-Havre. Tunnel Jenner du Havre : les piétons font le forcing

La situation était redoutée et à la fois attendue des autorités : des piétons tentent d'emprunter le tunnel Jenner du Havre (Seine-Maritime). L'ouvrage a rouvert à la circulation automobile vendredi 21 décembre 2018 après un an de travaux de mise aux normes de sécurité.

• À lire aussi. Le Havre : réouverture du tunnel Jenner



Des habitudes difficiles à perdre

Le tunnel est exclusivement réservé aux voitures et aux vélos. Les piétons qui l'utilisaient auparavant n'ont plus le droit de l'emprunter. Il s'agit d'une question de sécurité. Mais tous les jours depuis sa réouverture, des piétons se retrouvent tout de même dans l'ouvrage. Les habitudes semblent difficiles à perdre. Mercredi 26 décembre 2018, par exemple, en seulement une heure (entre 14 et 15 heures), deux personnes ont été retrouvées dans le tunnel.

Le tunnel fermé à chaque fois

Les piétons sont remarqués par les caméras de surveillance et l'ouvrage est automatiquement fermé à la circulation, le temps d'évacuer la personne. La police municipale ou la police nationale interviennent systématiquement. L'amende est de 38 euros.