Le nouveau clip très sexy de Jennifer Lopez : Dance Again

Une vidéo de plus qui risque de faire le tour du monde et provoquée une frénésie de clics.

Jennifer Lopez a dévoilé le clip du titre Dance Again. Sexy, dynamique et musical, la vidéo est signée Paul Hunter, célèbre collaborateur des stars américaines.

Pas forcément très original, Dance Again est formaté pour le plus... grand public, et ça devrait marcher. Ils étaient déjà 20 millions hier soir devant la télé (vous savez le rectangle avec des images qui bougent!) pour le découvrir.

