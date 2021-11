Elections législatives: Joachim Pueyo lance sa campagne

Les élections législatives de juin prochain : Ce jeudi soir, le maire et président socialiste de l’agglomération d’Alençon, Joaquim Pueyo, à lancé sa campagne sur la 1ère circonscription de l'orne, devant une petite centaine de sympathisants et d’élus : maires, conseillers généraux et régionaux.