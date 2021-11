Le CHU disposera d’un nouveau bâtiment pour les dialysés en 2014

Vendredi 23 mars, la construction du nouvel établissement d’hémodialyse a été approuvée par la direction du grand établissement hospitalier caennais qui espère le voir ouvrir ses portes au printemps 2014. “Il y a urgence à rénover cette structure actuellement installée à l’hôpital Clémenceau dans des locaux qui ne sont plus adaptés”, affirme Alain Lamy, directeur adjoint.



Insuffisances rénales

Le service d’hémodialyse permet de traiter les insuffisances rénales, quand le rein ne peut plus épurer le sang. Une machine prend alors le relais, faisant office d’organe artificiel. Les séances durent en moyenne trois heures. La plupart des patients en ont besoine trois fois par semaine. “Nous devions leur proposer des locaux et des conditions plus confortables. Ce sera chose faite”.

Le bâtiment sera construit sur une partie du parking nord du CHU, suffisamment à l’écart pour ne pas affecter le chantier du futur hôpital régional. Au rez-de-chaussée, seront installés 22 postes de dialyse, de 12 m2 chacun. Ils constitueront le “centre lourd”, avec notamment un poste dédié à l’urgence et deux autres à la formation du personnel. Ce ervice disposera de résultats d’examens fournis par les laboratoires dans des délais courts.

Au même niveau, une unité de dialyse médicalisée comprendra 16 autres postes, portant à 38 le nombre de places disponibles, contre 31 actuellement. Le premier étage sera essentiellement dédié aux espaces réservés à la cinquantaine de personnes qui travailleront sur ce site de 1 700 m2.