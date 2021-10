Hors Normandie. Découvrez les nommés aux Grammy Awards 2019

Les Grammy Awards sont devenus l'un des évènements les plus prestigieux du monde de la musique mondiale.

Pour la deuxième fois de son histoire, les votants peuvent voter par internet ! Avant, les votes se faisaient sur des bulletins en papier. Grâce à cette plateforme, les votants ont désormais la possibilité d'écouter en ligne les chansons et artistes nommés.

Voici les catégories et les nommés pour cette édition de 2019 :

Révélation de l'année :

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Chanson de l'année :

Kendrick Lamar & SZA – All the Stars

Ella Mai – Boo'd Up

Drake – God's Plan

Shawn Mendes – In My Blood

Brandi Carlile – The Joke

Zedd & Maren Morris – The Middle

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Childish Gambino – This Is America

Clip vidéo de l'année :

The Carters – Apes***

Childish Gambino – This Is America

Joyner Lucas – I'm Not Racist

Janelle Monáe – PYNK

Tierra Whack – MUMBO JUMBO

Album de l'année :

H.E.R. – H.E.R.

Brandi Carlile – By the Way, I Forgive You

Drake – Scorpion

Various Artists – Black Panther : The Album

Kacey Musgraves – Golden Hour

Post Malone – Beerbongs & Bentleys

Cardi B – Invasion of Privacy

Janelle Monáe – Dirty Computer

Album pop de l'année :

Camila Cabello – Camila

Kelly Clarkson – Meaning of Life

Ariana Grande – Sweetener

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Pink – Beautiful Trauma

Taylor Swift – Reputation

Meilleure prestation pop en solo :

Beck – Colors

Camila Cabello – Havana (Live)

Ariana Grande – God Is a Woman

Lady Gaga – Joanne (Where Do You Think You're Goin' ?)

Post Malone – Better Now

Meilleure prestation pop en duo/groupe :

Christina Aguilera ft. Demi Lovato – Fall In Line

Backstreet Boys – Don't Go Breaking My Heart

Lady Gaga and Bradley Cooper – Shallow

Maroon 5 ft. Cardi B – Girls Like You

Justin Timberlake ft. Chris Stapleton – Say Something

Zedd, Maren Morris, and Grey – The Middle

Album dance/électro de l'année :

Jon Hopkins – Singularity

Justice – Woman

Sofi Tukker – Treehouse

SOPHIE – Oil of Every Pearl's Un-Insides

TOKiMONSTA – Lune Rouge

Chanson dance de l'année :

Above & Beyond – Northern Soul [ft. Richard Bedford]

Disclosure – Ultimatum [ft. Fatoumata Diawara]

Fisher – Losing It

Silk City & Dua Lipa – Electricity [ft. Diplo and Mark Ronson]

Virtual Self – Ghost Voices

Album rock de l'année :

Alice in Chains – Rainier Fog

Fall Out Boy – M A N I A

Ghost – Prequelle

Greta Van Fleet – From the Fires

Weezer – Pacific Daydream

Chanson rock de l'année :

Greta Van Fleet – Black Smoke Rising

Twenty One Pilots – Jumpsuit

Bring Me the Horizon – MANTRA

St. Vincent – Masseduction

Ghost – Rats

Album rap de l'année :

Cardi B – Invasion of Privacy

Mac Miller- Swimming

Nipsey Hussle – Victory Lap

Pusha-T – Daytona

Travis Scott – Astroworld

Chanson rap de l'année :

Drake – God's Plan

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake – King's Dead

Eminem – Lucky You

Travis Scott, Drake, Big Hawk, & Swae Lee – Sicko Mode

Jay Rock ft. Kendrick Lamar – Win

Album R&B de l'année :

Toni Braxton – Sex & Cigarettes

Leon Bridges – Good Thing

Lalah Hathaway – Honestly

H.E.R. – H.E.R.

PJ Morton – Gumbo Unplugged (Live)

Chanson R&B de l'année :

Ella Mai – Boo'd Up

Miguel – Come Through and Chill [ft. J. Cole and Salaam Remi]

Childish Gambino – Feels Like Summer

H.E.R. – Focus

Toni Braxton – Long As I Live

Album musiques du monde de l'année :

Bombino - Deran

Fatoumata Diawara - Fenfo

Seun Kuti & Egypt 80 - Black Times

Soweto Gospel Choir - Freedom

Yiddish Glory - The Lost Songs Of World War II

Bande originale de l'année :

Ludwig Göransson – Black Panther

Benjamin Wallfisch & Hans Zimmer – Blade Runner 2049

Michael Giacchino – Coco

Alexandre Desplat – The Shape of Water

John Williams – Star Wars : The Last Jedi

Producteur de l'année :

Boi-1da

Larry Klein

Linda Perry

Kanye West

Pharrell Williams

