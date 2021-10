Cherbourg. Cherbourg-en-Cotentin ouvre des cahiers de doléances

L'initiative est déjà relayée dans plusieurs mairies, à l'appel de l'association des maires ruraux de France, en réponse notamment au mouvement des gilets jaunes. Cherbourg-en-Cotentin, la plus grande ville du département de la Manche avec ses 83 000 habitants, ouvre à son tour des cahiers de doléances. Ils seront accessibles à tous les citoyens à partir de jeudi 20 décembre 2018, dans l'ensemble des mairies déléguées (Cherbourg-Octeville, Tourlaville, La Glacerie, Équeurdreville-Hainneville, Querqueville), ainsi qu'à l'hôtel de ville.

Les citoyens de Cherbourg-en-Cotentin sont libres de venir coucher leurs attentes ou leurs propositions sur le papier, de façon anonyme ou non.

Anticiper le débat

"Le maire, Benoît Arrivé, souhaite ainsi répondre à un certain nombre de demandes d'administrés qui ont exprimé cette attente depuis quelques jours, et anticiper le débat national qui s'ouvrira en début d'année à l'initiative du gouvernement" indique la municipalité.

Elle promet que le contenu des cahiers "fera l'objet de toute l'attention" des élus et sera également remis aux instances en charge du débat national organisé par l'État autour de quatre thèmes : la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État et des collectivités publiques, la démocratie et la citoyenneté.