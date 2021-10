Alençon. Tendance Live à Alençon : la radio locale est un média précieux

"La radio locale est un lien incontestable et indispensable entre les habitants d'un territoire. Elle est un média précieux dans un univers digital inondé par les "fake news" et les échanges violents. Exigeante, habile, gratuite et réactive, elle s'adapte aux reliefs d'une société. Capable d'emprunter des chemins de traverse comme de fouler les places publiques, la radio informe, rassemble et met en valeur les initiatives et les talents. La radio porte l'essentiel : la voix. Celle des grands et des petits, des puissants et des sans-grades. Dans l'Orne, comme ailleurs en Normandie, avec sa rédaction et ses animateurs, Tendance Ouest a la volonté d'être chaque jour un " vrai " média de proximité.

Unique en Normandie

En Normandie, Tendance Ouest est la seule radio capable de s'adresser à la population du Mont-Saint-Michel à Dieppe en passant par Cherbourg, Alençon, Caen, Rouen et Le Havre. Sur la période de septembre 2017 à juin 2018, Tendance Ouest a réalisé un record historique d'audience. Pour la première fois, Médiametrie l'a crédité de 248 200 auditeurs chaque jour.

Cette aventure radiophonique, unique en Normandie, n'est rendue possible que par la solidité du projet, l'investissement des équipes qui font Tendance Ouest et la fidélité des auditeurs.

La fête des auditeurs

Chaque début d'année, à Alençon, Le Tendance Live Anova est l'occasion de fêter la radio et ses auditeurs. La gratuité de ce rendez-vous festif est un élément constitutif de sa raison d'être. L'engagement des partenaires privés et institutionnels, la complicité avec les labels et maisons de disques et la disponibilité des artistes permettent d'offrir ce cadeaux pour la sixième année consécutives aux habitants de l'Orne.

Que chacun soit remercié. Belle soirée à tous."

Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué de Tendance Ouest

