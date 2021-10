Saint-Lô. Élection de Miss France, la couronne sur la tête de Miss Normandie ?

L'élection de Miss France c'est samedi 15 décembre 2018, 30 candidates sont en lice pour une couronne, dont Miss Normandie, Anaëlle Chrétien originaire de Saint-Pair-sur-Mer près de Granville (Manche). Après avoir passé une dizaine de jours sur l'Île Maurice et répété ces derniers jours le show de ce samedi soir à Lille, Il conviendra d'être la plus pertinente malgré cette appréhension du direct, de chuter par exemple, devant plus de 9 millions de téléspectateurs. Ecoutez Anaëlle Chrétien que nous avions rencontré le mois dernier à Donville-les-Bains (Manche).

L'élection de Miss France ce samedi 15 décembre 2018 à 21 heures en direct sur TF1, depuis le Zénith de Lille (Nord). C'est Line Renaud qui est la présidente de cette cérémonie, qui pourrait permettre à Anaëlle Chrétien de ramener la couronne en Normandie, comme l'avait fait avant elle, Malika Ménard en 2010.