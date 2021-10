Caen. Grand jeu de Noël de Tendance Ouest : à vos photos !

Cette année encore, Tendance Ouest revêt le costume du père Noël et vous propose un jeu qui vous permettra peut-être de gagner de très beaux cadeaux ! Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nous envoyer une photo en rapport avec Noël : un sapin joliment décoré, des pulls de Noël, des animaux déguisés, des guirlandes… Soyez imaginatifs et invitez vos amis à voter pour vous. Les internautes pourront voter pour leur photo favorite ! Un vote par jour et par personne est possible.

De beaux cadeaux à la clé

Trois beaux cadeaux seront mis en jeu ! Un Cookéo Moulinex pour préparer de bons petits plats, un superbe hoverboard rouge pour crâner dans la rue et enfin une enceinte flottante pour vous la couler douce sous votre bain. Le jeu commence dès maintenant et se termine le dimanche 6 janvier à minuit. Les heureux gagnants seront dévoilés le lundi 7 janvier 2019. Que la plus belle photo gagne ! Toute l'équipe de Tendance Ouest vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.

Vous pouvez vous rendre sur la page du concours pour nous soumettre vos plus belles photos. Bonne chance à tous ! Que les meilleures photos gagnent.