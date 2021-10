Ligue Europa: Marseille pour sauver l'honneur face à Limassol

"Il y a toujours de l'enjeu dans les matches, c'est une question d'honneur aussi, on veut montrer qu'on a de la fierté", avance Maxime Lopez. "Finir avec un point pour une équipe finaliste la saison dernière, c'est inadmissible. Dans le groupe on le sait très bien et on veut finir sur une bonne note".

Pour ne pas terminer dernier, Marseille (1 point) doit gagner enfin un match de C3 cette saison pour doubler le modeste club chypriote (4 pts), qui l'avait tenu en échec à l'aller (2-2), remontant deux buts à dix contre onze.

Ce match, avec un but concédé dans les dernières secondes, comme à la première journée contre Francfort (2-1), annonçait le calvaire traversé par les joueurs de Rudi Garcia sur le continent.

L'entraîneur a reconnu une nouvelle fois que la campagne avait été ratée, mais a demandé à voir plus loin. "Bien préparer Bordeaux, c'est gagner demain", a-t-il martelé.

En plus de laver - un peu - l'affront, l'escouade olympienne a une autre mission, plus pragmatique, moins symbolique: elle doit impérativement se relancer après trois matches ratés.

Repartir sur une dynamique"

Ridicule à Francfort (4-0), l'OM s'est dans la foulée montré inoffensif contre Reims (0-0) et pas défensif du tout à Nantes (défaite 3-2), où il a gaspillé deux avantages au score avant de s'incliner.

Garcia va aménager son onze d'un mélange de cadres et de remplaçants, pour anticiper la venue des Girondins, dimanche soir (21h00) en Ligue 1, mais l'OM ne peut pas non plus bazarder le match comme il l'a fait chez l'Eintracht.

"On vient de perdre (...) il faut repartir sur une dynamique positive", demande Garcia, qui va titulariser le troisième gardien, Florian Escales. "Déjà pour le récompenser, il travaille bien", précise le coach, qui veut "voir comment il peut se comporter sur un match de compétition".

Pour le reste de sa composition d'équipe, "ne pas jouer à Saint-Étienne dimanche dernier (match décalé) change la donne, ceux qui n'ont pas joué à Nantes débuteront demain, parce que 15 jours sans jouer c'est trop long".

Cela concerne Dimitri Payet et Jordan Amavi, remplaçants à Nantes, mais aussi Hiroki Sakai, Duje Caleta-Car, Max Lopez et Clinton Njie.

Rudi Garcia est de toutes façons privé de joueurs avec lesquels il ne veut "pas prendre de risques comme Rolando, pour une alerte au mollet, Kostas Mitroglou, qui a une alerte musculaire et enfin Morgan Sanson sera sans doute forfait".

Enfin Garcia a "besoin de voir des associations", ce qui laisse à penser qu'il associera pour la sixième fois de la saison seulement son duo de récupérateurs stars, Luiz Gustavo et Kevin Strootman, duo sans cesse retardé par les blessures et suspensions qui ont souvent contraint le Brésilien à joueur en défense centrale.

Enfin ce match, devant sans doute moins de 10.000 personnes, les deux virages du Vélodrome purgeant leur dernier match de suspension européen, est l'occasion de montrer que l'ambiance reste au beau fixe dans l'équipe.

"Le groupe n'a pas changé, il vit très bien, assure Lopez. On a discuté, chacun est conscient qu'on doit tous faire mieux, il n'y a pas de joueurs à sortir du truc. Il faut que chacun se regarde dans un miroir". Et battre l'Apollon.

