Alençon. Vigipirate rehaussé y compris dans L'Orne

Le Premier Ministre a décidé de rehausser la posture VIGIPIRATE afin de se prémunir de la menace représentée sur l'ensemble du territoire, suite aux homicides volontaires commis le mardi 11 décembre 2018 à Strasbourg (Bas-Rhin) : le niveau VIGIPIRATE " urgence attentat " est destiné à signifier la vigilance de la Nation face à la menace terroriste.

Les précisions de la préfète de l'Orne

À compter du mercredi 12 décembre 2018, le niveau le plus élevé est donc mis en œuvre. La Préfète de l'Orne rappelle ce jour, aux maires de porter une attention toute particulière aux marchés de Noël et de faire preuve d'une vigilance accrue lors des contrôles mis en place au niveau des accès à ces lieux de rassemblements.

Appel à la vigilance

Pour tous les autres évènements, ils devront s'assurer des conditions de sécurisation avec les organisateurs et notamment veiller à renforcer la surveillance et le contrôle des rassemblements et à renforcer les contrôles des accès des personnes, des véhicules et des objets entrants. Les responsables de centres commerciaux doivent également renforcer sensiblement leur niveau de vigilance.