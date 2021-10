Caen. The Voice dans la boîte à musique

Il est né le 12 décembre 1915 dans le New Jersey (États Unis), The Voice, Frank Sinatra aurait eu 103 ans cette année. Disparu un jour de mai 1998, sa voix est restée gravée dans la légende de la chanson internationale grâce à des chansons comme Fly me to the Moon ou My Way. Frank Sinatra était également le roi des chants de Noël. En décembre 1944, il berce la planète encore en guerre avec le légendaire White Christmas. Il récidivera cinq ans plus tard en reprenant Let is snow de Vaughn Monroe.

