Cyclisme: Sky quitte le peloton fin 2019

La Sky, victorieuse de 6 des 7 dernières éditions du Tour de France avec Bradley Wiggins, Christopher Froome et Geraint Thomas, "continuera à courir sous un autre nom si un nouvel acquéreur se présente pour apporter des fonds à partir du début de la saison 2020", a indiqué l'équipe cycliste dans un communiqué.

Le groupe Sky, qui ne donne pas d'explication sur son retrait, avait fait son entrée dans le cyclisme en 2008 en soutenant une opération de la Fédération britannique (British Cycling), avant de constituer une équipe à son nom à partir de 2010.

Depuis, l'équipe domine presque sans partage le cyclisme mondial, notamment sur les Grands Tours: les Britanniques Wiggins (2012), Froome (2013, 2015, 2016, 2017) et Geraint Thomas (2018) se sont ainsi partagé les victoires dans le Tour de France ces dernières années, à l'exception de 2014 où c'est l'Italien Vincenzo Nibali (Astana) qui s'est imposé.

"L'équipe participera sous le nom de Team Sky à sa dernière saison de course sur route en 2019, avec pour objectif d'ajouter de nouveaux succès à ses 322 victoires, record de tous les temps, dont 8 Grands Tours, 52 autres courses à étapes et 25 courses d'un jour", prévient l'équipe dans son communiqué.

"Chaque changement représente une opportunité. Nous aimons bâtir des projets, nous sommes des créateurs, nous construisons", a d'ailleurs déclaré sur Sky Sports News Dave Brailsford, le manager de la formation, que cette annonce n'a pas semblé déstabiliser.

Hégémonie et rejet

L'hégémonie de l'équipe britannique a suscité une forme de rejet dans le peloton et parmi les suiveurs, incitant notamment les organisateurs du Tour de France à réduire de 9 à 8 en 2018 le nombre de coureurs dans chaque équipe, afin de tenter d'éviter le contrôle de la course par une seule formation.

"Nous ne sommes pas encore finis. Tout le monde chez Sky a de grandes ambitions pour 2019 et cette nouvelle nous a rendu plus déterminés que jamais pour les concrétiser", a d'ailleurs tweeté 'Froomey', premier coureur en plus de trente ans à s'imposer à la suite dans les trois grands Tours (France-2017, Espagne-2017 et Italie-2018).

"Nous avons commencé avec ambition en pensant: pourrions-nous gagner le Tour de France en cinq ans ? Qui aurait alors pensé que 10 ans plus tard, nous serions en train de préparer notre dixième saison", a estimé Brailsford.

Le règne de l'équipe Sky qu'il dirige a aussi été marqué par la suspicion, notamment en 2018.

Cinq jours seulement avant le départ du Tour de France, Chris Froome a ainsi été blanchi le 3 juillet par l'Union cycliste internationale (UCI) après neuf mois de procédure suite à un contrôle antidopage anormal subi en septembre 2017 sur le Tour d'Espagne.

Froome avait été contrôlé le 7 septembre 2017 sur la Vuelta avec du salbutamol (anti-asthmatique) à une concentration deux fois supérieure à la limite autorisée de 1000 ng/ml.

Sur la base de conclusions de l'Agence mondiale antidopage (AMA), qui a déclaré le 28 juin que le taux excessif de salbutamol ne constituait pas un contrôle positif, l'UCI avait finalement décidé de clore la procédure après des mois de controverse.

"Nation cycliste"

Dans son communiqué de mercredi, Sky rappelle son nouvel engagement dans le cricket: l'an dernier, l'opérateur de télévision a signé un partenariat avec l'instance dirigeante de ce sport en Angleterre et au pays de Galles, le England & Wales Cricket Board.

"L'objectif pour Team Sky était lié à l'ambition de construire une équipe gagnante s'appuyant sur une base de coureurs et d'encadrement britanniques, a souligné Brailsford. Nous sommes fiers du rôle que nous avons joué dans la transformation de la Grande-Bretagne en une nation cycliste lors de la décennie passée."

"Même si Sky s'en va à la fin de la prochaine saison, l'équipe est ouverte d'esprit quant à son avenir et la possibilité de travailler avec un autre partenaire financier si une bonne opportunité se présente", a-t-il ajouté.

Sky avait annoncé le 5 octobre avoir prolongé de cinq ans, jusqu'en 2023, le contrat du grand espoir colombien Egan Bernal.

Quelques jours plus tard, l'équipe a annoncé que l'Italien Filippo Ganna (Emirats), l'un des meilleurs poursuiteurs mondiaux, la rejoindrait en 2019. Ganna, qui a gagné Paris-Roubaix espoirs en 2016, est la troisième recrue de Sky après l'Irlandais Eddie Dunbar (Aqua Blue) et l'Equatorien Jhonatan Narvaez (Quick-Step).

A LIRE AUSSI.

Cyclisme: Chris Froome confronté à une affaire de dopage

Cyclisme: Froome de retour en compétition lors de la Ruta del sol

Dopage: le président de l'UCI souhaite que Sky suspende Froome

Dopage/Cyclisme: le Britannique Chris Froome contrôlé positif lors de la Vuelta

Cyclisme et dopage: Sky et Wiggins épinglés par les députés britanniques