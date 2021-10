Le Mont-Saint-Michel. Terrorisme : mesures de vigilance et de sécurité renforcées dans la Manche

Suite à l'attaque terroriste sur le Marché de Noël de Strasbourg (Bas-Rhin) qui a laissé la ville en état de choc, la sécurité et la surveillance des marchés de Noël et lieux accueillant du public sont renforcées dans la Manche.

À Beauvoir, au pied du Mont-Saint-Michel (Manche), lieu hautement symbolique et touristique, les organisateurs du marché de Noël installé devant la maison Pélerin, ont été en contact dès la matinée de ce mercredi 12 décembre 2018 avec la préfecture et la gendarmerie pour renforcer la sécurité. Le régisseur de ce marché de noël, Alexandre Demaere

Ce marché de noël installé au pied du Mont-Saint-Michel à Beauvoir (Manche), a déjà reçu 4 000 visiteurs le week-end dernier.

Sécurité renforcée généralisée dans la Manche

Face à la situation, le préfet de la Manche annonce le renforcement des mesures "Vigipirate" dans les sites sensibles du département et notamment les activités des fêtes de fin d'année ; avec les contrôles des accès des personnes, des véhicules et des objets entrants, un effort sur les grands espaces de commerce ; la diffusion aux maires du département et aux responsables d'établissements recevant du public des mesures de sécurisation dans le cadre du niveau "Urgence Attentat".

L'ensemble des forces est engagé dans la sécurisation des centres-villes, des points sensibles du département et des zones commerciales, en contact étroit avec les professionnels et les polices municipales.

Le préfet appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des consignes de sécurité permettant à l'ensemble des citoyens d'adopter le bon comportement, notamment en signalant tout fait, objet ou comportement suspect aux forces de sécurité intérieure en composant le 17, le 112 ou le 114 (numéro spécifique pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler).