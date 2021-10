Caen. Les footballeurs et les gilets jaunes en tête des grandes tendances de recherche sur Google en 2018

Sans surprise, les footballeurs champions du monde, à commencer par Antoine Griezmann, ont suscité un fort regain d'intérêt. Dans l'actualité et plus particulièrement la politique, les "gilets jaunes" et Alexandre Benalla se distinguent également.

Voici la liste des 10 plus grosses progressions de l'année en termes de requêtes dans une douzaine de catégories.

Les actualités :

- Coupe du monde

- France Gall

- Gilet jaune

- Avicii

- Charles Aznavour

- Maurane

- Meghan Markle

- Greve SNCF

- Alexandre Benalla

- Mac Miller

La politique :

- Gilets jaune

- Grève SNCF

- Alexandre Benalla

- France Etats-Unis

- Présidente Croatie

- Nicolas Hulot

- Notre-Dame-des-Landes

- Sophia Chikirou

- Loi Schiappa

- Jean-Vincent Placé

Les définitions :

- Procrastination

- GPA

- Transgenre

- Bigorexie

- ASMR

- ZAD

- RGPD

- BAE

- Epicène

- Salmonelle

Les paroles des chansons :

- "Bella ciao"

- "Bohemian Rhapsody"

- "Mafiosa"

- "Dadju Jaloux"

- "Shallow"

- "Ramenez la coupe a la maison"

- "Perfect"

- "La Marseillaise"

- "Mercy"

- "Emmenez-moi"

Les recettes :

- Filet mignon

- Boeuf bourguignon

- Hachis parmentier

- Rougail saucisse

- Potimarron facile

- Starlette cake

- Osso bucco

- Panna cotta

- Crêpe salée

- Lasagnes à la bolognaise

Les films :

- "Black Panther"

- "Taxi 5"

- "A Star Is Born"

- "Bohemian Rhapsody"

- "Venom"

- "Le Labyrinthe"

- "Deadpool 2"

- "Le Grand bain"

- "Les Animaux fantastiques 2"

- "Ready Player One"

Les sportifs :

- Antoine Griezmann

- Didier Deschamps

- Benjamin Pavard

- Olivier Giroud

- Edinson Cavani

- Paul Pogba

- Hugo Lloris

- Thierry Henry

- Raphaël Varane

- Kylian Mbappé

Comment devenir…

- Pompier

- Agent immobilier

- Mannequin

- Auto entrepreneur

- Assistante maternelle

- Acteur

- Influenceur

- Gendarme

- Ambulancier

- ATSEM

Pourquoi…

- Griezmann joue en manche longue

- Agathe Auproux quitte "TPMP"

- Les poilus

- Maître Gims enlève jamais ses lunettes

- La guerre 14 18

- Manon quitte les anges 10

- Snap bug

- Pas de direct Koh Lanta

- La mer est salée

- Lloris ne joue pas ce soir

Les émissions et séries TV :

- Les Bracelets rouges

- La Casa de Papel

- Good Doctor

- Altered Carbon

- Demain nous appartient

- Moundir et les apprentis aventuriers

- Les anges 10

- Harry Quebert

- Les Marseillais vs le reste du monde

- 13 Reasons why saison 2

Les vedettes :

- Laeticia Hallyday

- Meghan Markle

- Freddie Mercury

- Tom Diversy

- Kaaris

- Laura Smet

- Demi Lovato

- Lio

- Eddy Guyot

- Pamela Anderson

La littérature :

- Harry Quebert

- Nicolas Rey

- Molly Bloom

- Death Wish

- Maurice Genevoix

- Un amour impossible

- Mortal engines

- Nina Bouraoui

- The Alienist

- Fleuve noir

