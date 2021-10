Saint-Pair-sur-Mer. Anaëlle Chrétien, cap sur le sacre

Comment vous est venue l'idée de vous lancer dans l'aventure des miss ?

"J'y suis venue par curiosité dans un premier temps. J'ai toujours trouvé le spectacle des Miss très beau et l'image de la beauté qu'elles véhiculent aussi. Depuis que je concoure, je me sens épanouie et heureuse. J'ai reçu beaucoup de soutien de la part de ma famille, qui m'a toujours poussée vers le haut. Nous formons un ensemble soudé dont j'ai besoin et dans lequel je me ressource."

Quel a été votre parcours ?

"À 15-16 ans, ma première élection a été celle de Miss Muguet à Saint-Martin-des-Champs, puis j'ai été Miss du Pays Granvillais en 2013. J'ai commencé à prendre confiance en moi et j'ai commencé à me constituer un réseau, qui m'a beaucoup aidé par la suite. J'ai un goût pour le challenge et pour moi devenir Miss Manche était une évidence. Élue à ce titre en 2016, ce fut une porte d'entrée directe pour l'élection de Miss Normandie, que j'ai aussi remportée."

Où en êtes-vous de vos études ? Et si vous devenez Miss France ?

"Je dois valider en juillet ma 5e année de master en Marketing et communication en alternance sur Rennes. Je prends des cours par correspondance pour me laisser le loisir de poursuivre mon aventure de miss. Si je devenais Miss France, je mettrais une année entre parenthèses quoi qu'il en soit. Je suis une battante, et je saurai prendre la bonne décision au bon moment et retrouver le chemin des études s'il le faut."

Vous revenez d'une semaine de préparation à l'Ile Maurice, comment cela s'est-il passé, avez-vous repéré des concurrentes sérieuses ?

"C'était un voyage durant lequel nous avons surtout participé à des interviews, des shootings photo. Depuis notre retour en France, ce sont les répétitions de la soirée télé qui rythment nos jours. C'est vrai que depuis que nous sommes toutes ensembles, nous regardons chez les unes et les autres les qualités et les défauts. Mais chacune de nous peut prétendre à la victoire, avec chacune ses qualités propres.

Cette élection de Miss France est avant tout une aventure humaine."

Pratique. Samedi 15 décembre, en direct sur TF1. Soirée d'élection à suivre à partir de 21 heures.

