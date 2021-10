Caen. Les lycées perturbés à Caen

Neuf lycées de l'agglomération caennaise (Calvados) ont répondu à l'appel de l'Union national lycéenne (UNL) et se sont mobilisés ce mardi 11 décembre 2018. Les lycées Malherbe, Dumont Durville, Camille Claudel, Rostand, Victor Hugo, Charles de Gaulle, Laplace, et Jules Verne sont bloqués par les lycéens. Alors que le syndicat avait appelé à un "mardi noir", ils étaient une cinquantaine ce matin à empêcher l'accès au lycée Malherbe de Caen à l'aide de barrières.

"J'ai peur pour notre avenir"

Au cœur du mécontentement : Parcoursup. "Les solutions proposées l'an dernier pour Parcoursup ne sont pas satisfaisantes. La sélection est en train de s'instaurer à l'université", s'insurge Marceau Sanrame, responsable fédéral de l'UNL. Dans la journée, les différents lycées comptent se rassembler pour décider de la poursuite de la mobilisation. "J'ai peur pour notre avenir. On essaye d'instaurer des débats et on espère qu'à travers les blocus, les manifestations, on obtienne une convergence des luttes avec les étudiants et les salariés", détaille le responsable.