Caen. Nouveau fleuriste dans le centre-ville de Caen

Après un mois de travaux, Lysland, fleuriste caennais, a ouvert son septième magasin en plein cœur du centre-ville de Caen. Dans un décor soigné, Brenda Quesnel, responsable de la boutique, propose à sa clientèle une grande variété de plantes et de fleurs. " Nous sommes ouverts le dimanche matin et nous proposons la livraison à domicile dans le centre-ville ", explique la fleuriste. Plantes grasses, objets de décoration et jolies compositions florales, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Lysland propose une promo toutes les semaines avec, par exemple, les 20 roses à 6€.

Pratique. Lysland, 25 Boulevard Maréchal Leclerc, 14 000 Caen. 02.31.86.13.35. Le Lundi de 14h à 19h, le mardi 10h-19h, mercredi et jeudi de 9h30 à 19h30, vendredi et samedi de 9h30 à 20H et le dimanche de 9h à 13h.