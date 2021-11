Pas de journal municipal à Sées?

N’importe où ailleurs, l’info serait banale.

Mais pas vu le contexte sagien : 18 conseillers municipaux de la majorité ont fait sécession avec leur maire et sa première adjointe, et les personnels municipaux ont pris la parole sur les marches de l'hôtel de ville pour exprimer leur ras-le-bol.

Ci-desous, le texte que l'opposition municipale aurait voulu y publier :

QU’EST-CE QU’UN MAIRE ?

Le rôle d’un maire est de servir et de représenter ses concitoyens. Il doit travailler avec ses conseillers, élus en même temps que lui. Il est là pour appliquer et réaliser des décisions prises et votées par le conseil municipal.

Qu’est-ce qu’un maire qui ne respecte pas les lois ?

Qu’est-ce qu’un maire qui ne respecte pas les décisions de son équipe et du conseil municipal ?

Qu’est-ce qu’un maire qui ne pense qu’à assouvir ses ambitions personnelles fussent-elles culturelles ?

Où sont la démocratie et la transparence ?

Pendant que le maire et sa première adjointe s’accrochent encore aux branches pour quelques jours, la ville de Sées souffre.