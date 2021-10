Alençon. La pression monte dans le monde agricole

La colère monte dans les campagnes. Il n'est plus ici question de Gilets Jaunes. Mais un an après la clôture des États Généraux de l'Alimentation qui devaient rééquilibrer les comptes entre producteurs, entreprises de transformation, et grande distribution : le compte n'y est pas, pour le monde agricole…

Détresse agricole

La détresse des agriculteurs a totalement été occultée depuis plusieurs semaines par la montée en puissance de la mobilisation des Gilets Jaunes. Mais le monde agricole s'apprête à se rappeler aux bons souvenirs du gouvernement, et pour cela, il s'apprête s'il le faut, va descendre dans la rue. Exemple dans l'Orne avec Marc Gégu, le secrétaire général de la FDSEA dans ce département :

Cette mobilisation syndicale arrive à quelques semaines des élections dans les chambres d'agriculture.