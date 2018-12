La Batterie de Merville se valorise pour le 75e anniversaire du D-Day

À la veille du 75e anniversaire du D-Day, la Batterie de Merville, à Merville-Franceville (Calvados), se modernise. Cette fortification de l'armée de terre allemande pendant la Seconde guerre mondiale, neutralisée en 1944 par le 9e Bataillon de parachutistes Britanniques, accueille pas loin de 100 000 visiteurs par an.

"Répondre au flux important de visiteurs"

Des travaux sont actuellement en cours. La première phase sera terminée au printemps prochain. Elle comprend la construction d'un nouveau parking de 100 places, y compris pour les bus. "Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de parking", note Pascaline Dagorn, directrice de la Batterie. Ces travaux sont nécessaires pour mieux répondre au flux important de visiteurs".

En parallèle, un espace pique-nique verra le jour. Un nouveau bâtiment d'accueil, avec des bureaux, également. Un jardin de commémoration de plus de 3 000 m² sera construit, avec une cocarde bleu blanc rouge géante inscrite au sol sur le mémorial pour le 9e bataillon. "On espère que tout sera prêt pour recevoir nos vétérans le 6 juin, ajoute Pascaline Dagorn. Là, c'est sur un simple rond-point que nous faisons nos cérémonies. Ce sera beaucoup plus fort après. On verra la cocarde depuis le ciel."

Un hangar pour le Douglas

Une deuxième phase de travaux débutera à l'automne 2019, pour être livrée au printemps 2020. Il s'agit de la création d'un hangar de 846 m² pour abriter l'avion de guerre Douglas C-47 lors de l'hiver. "Il est classé monument historique. Ça fait dix ans qu'il vit dehors. C'est préférable de le rentrer l'hiver. On se doit de le protéger avec ce hangar", conclut la directrice du musée.