Rouen. Du renfort pour le Rouen Métropole Basket

Qualifié pour la finale de la Leaders Cup et toujours en lice pour une qualification aux play-offs de Pro B, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) réussit un début de saison plutôt probant. Mais le staff technique ne se repose pas sur ses lauriers et cherche toujours de nouvelles solutions. C'est dans ce contexte que le club a pu faire signer Lasan Kromah, un ailier américain de 27 ans qui arrive de Boulazac (Jeep Élite).

Moneke sur le départ

Par le passé, le joueur qui frôle les deux mètres sous la toise a évolué dans les divisions inférieures américaines et en Europe de l'Est, notamment en Roumanie et en Hongrie. À Rouen, Lasan Kromah vient anticiper le départ prochain de Chima Moneke. Mis à l'écart du groupe depuis des semaines, le RMB cherche une solution pour se séparer de son ailier fort nigérian arrivé cet été sur les bords de Seine. Son remplaçant devrait être opérationnel et à la disposition de son coach Alexandre Ménard pour le prochain match des Rouennais, le vendredi 7 décembre 2018, en déplacement sur le parquet de Paris, l'avant-dernier du championnat.