Le conseil d'Agglomération de Caen la Mer, a voté ce vendredi soir, une augmentation de 18 % de la taxe d'habitation. Plus 18 %. Concrètement ce sera donc une hausse moyenne de 40 euros pour chaque foyer fiscal. Les débats ont été vifs. Le vote n'est intervenu qu'après plus de 3 heures de débats. 58 voix pour, 40 contre et 20 abstentions. L'opposition a dénoncé une agglomération qui "vit au-dessus de ses moyens" !