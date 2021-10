Caen. À Caen, les essais du tramway ont débuté

C'est une nouvelle étape de franchie dans le remplacement du tramway de Caen la mer : après la livraison de la première rame début octobre 2018, celle-ci a effectué ses premiers essais en ligne lundi 3 décembre 2018. Elle s'est élancée depuis le centre d'exploitation et de maintenance de Fleury-sur-Orne (Calvados), jusqu'au boulevard Poincaré à Caen. Jusqu'au vendredi 14 décembre 2018, les essais s'effectueront de nuit, entre 20 heures et cinq heures du matin, sur cette portion de deux kilomètres. "Les tests de la première rame sont les plus importants", explique Jean-Pierre Lambert, directeur de Tramcités. "Si les autres sont conformes, ce sera plus simple parce qu'on vérifiera qu'elles sont comme la première."

Le calendrier respecté pour l'instant

Concrètement, il s'agit de tests classiques de la rame, de freinage et d'accélération notamment. Il s'agit aussi de vérifier la bonne coordination des différents systèmes, à savoir "la signalisation lumineuse de trafic, les feux routiers et les feux de la rame. Certains tests ont lieu de nuit parce que l'on doit fermer des carrefours", poursuit Jean-Pierre Lambert.

Essais du tramway de Caen la mer en décembre 2018. - Etienne Escuer

Les tests permettront aussi "de rassurer les habitants pour montrer qu'on tient le timing", confie Rodolphe Thomas, en charge des transports à Caen la mer, qui assure que le calendrier (mise en service au plus tard en septembre 2019) sera respecté. La prochaine rame sera d'ailleurs testée au mois au janvier. Petit à petit, les tests seront réalisés sur des portions de plus en plus grandes, jusqu'à être effectués sur l'ensemble de la ligne au mois de mai 2019. "Il y aura peut-être des périodes délicates pour la circulation mais qui permettront aussi aux habitants et surtout aux automobilistes de pouvoir s'habituer au plan du tramway, qui a une organisation différente de l'ancien", explique Rodolphe Thomas.