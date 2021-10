Hors Normandie. Cherchez l'objet mystère pour gagner votre appareil à raclette pour 8 personnes

Nos journées d'Automne ont déjà une allure hivernale en Normandie, et rien de tel qu'un bon plat chaud pour reprendre des forces et tenir face à la pluie et au froid.

En écoutant Tendance Ouest du lundi au vendredi venez questionner Tom entre 9h et 13h pour gagner votre appareil à raclette adapté pour servir 8 personnes. Invitez vos amis à chercher l'objet mystère puis à partager avec eux de bons repas. Crêpes, raclettes ou grillades, ce petit électroménager réalise le tout, c'est un 3 en 1, ses plaques sont interchangeables. À la fois design et adapté aux gourmands cet appareil réjouira bien des papilles pour les fêtes de fin d'année.

Pour le gagner, vous devez découvrir l'objet mystère à l'antenne. Voici quelques pistes pour votre enquête : l'objet recherché nous aide, il peut parfois être utilisé comme décoration, il existe de différentes formes, textures et couleurs.

Pour jouer inscrivez-vous maintenant par sms avec le code TOM au 7 11 12 (65 centimes+coût sms) ou en composant entre 9h et 13h le 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute).

Si vous passez à l'antenne sans donner la bonne réponse nous avons pour vous des T-shirts Tendance Ouest ou encore des places pour le spectacle "Le père Noël au pays d'Oz" joué au zénith de Rouen le dimanche 9 Décembre 2018.

