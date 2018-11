Gilets jaunes : l'alerte du président de la CCI-Normandie

Les Gilets Jaunes menacent l'économie Normande s'insurge Vianney de Chalus, le président des Chambres de Commerce de Normandie : il vient d'écrire à la préfète de région, Fabienne Buccio.

Jusqu'à -80 % de chiffre d'affaires

Selon Vianney de Chalus la baisse de chiffre d'affaires constatée chez des dizaines de commerçants oscille entre -30 et -50 %. Il atteint -80 % dans certaines grandes surfaces à Mortagne-au-Perche (Orne). Avant d'ajouter si ces mouvements devaient continuer, il est certain que les plus fragiles ne pourraient s'en relever.

Libre circulation

Sans remettre en cause le droit fondamental à manifester, les CCI de Normandie demandent que les pouvoirs publics fassent respecter le droit non moins fondamental de la libre circulation, explique le président qui conclut : il en va de la vie de nombreuses entreprises normandes. Il y a urgence, chaque jour qui passe impacte durablement nos ressortissants.

Les CCI de Normandie représentent 110 000 entreprises.