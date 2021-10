Le XV de France battu pour la 1re fois par les Fidji

Les Bleus, qui menaient 14 à 12 à la mi-temps, n'ont inscrit aucun point en seconde période pour terminer leurs tests d'automne sur un bilan de deux défaites (Afrique du Sud et Fidji) pour une seule victoire (Argentine).

Et encore, le score aurait pu être beaucoup plus lourd tant les Fidjiens ont dominé la rencontre mais ont péché dans la finition, se voyant notamment refuser deux essais, le premier pour hors-jeu (Goneva, 37e), le second pour plaquage à retardement (Tuisova, 50e).

Mais leur abnégation défensive a suffi pour décourager des Bleus qui n'ont marqué aucun point en 40 minutes, malgré une réaction d'orgueil à dix minutes de la fin. Les arrières ont particulièrement manqué d'inspiration, les deux essais français étant l'oeuvre du capitaine Guilhem Guirado sur ballons portés (25e, 40e+3).

Les Bleus terminent 2018 la tête basse, à moins d'un an de la Coupe du monde et alors qu'un Tournoi des six nations compliqué, avec des déplacements en Angleterre et en Irlande, se profile à l'hiver.

