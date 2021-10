Caen. Gilets jaunes dans le Calvados : "plus rien à perdre"

Les gilets jaunes ne lâchent toujours pas. Ce mercredi 21 novembre 2018, ils ont entamé un cinquième jour de mobilisation. Dans le département du Calvados, à midi, la préfecture a recensé 17 barrages filtrants, à Caen, Bayeux, Lisieux, Vire, Moult ou encore Putot-en-Auge. Sur la presqu'île de Caen, près des dépôts pétroliers, les gilets jaunes ont installé un barrage filtrant tôt ce matin. À la mi-journée, ils étaient 20 à 30 sur place. Les manifestants laissaient passer les automobilistes, mais demandaient aux routiers, souvent solidaires, de s'arrêter quelques minutes.

"On se bat tout simplement parce qu'on n'y arrive plus"

Parmi les gilets jaunes présents, peu ont souhaité s'exprimer. Jean-Pierre explique que les manifestants "n'ont pas envie d'embêter la population plus que ça. On est des gens normaux, pas des casseurs. On travaille, et on se bat tout simplement parce qu'on n'y arrive plus". Lui touche 1 400 euros par mois, "mais avec tout ce qu'il y a à payer, c'est compliqué".

Jean-Pierre, qui est venu en renfort pendant sa pause déjeuner, confie "ne pas être là pour le plaisir. Je préférerais être avec mes enfants, je ne les vois pas beaucoup en ce moment. On est en hiver, on serait mieux au chaud à la maison." Ce gilet jaune s'organise en ce moment pour aller manifester à Paris samedi. "Il y aura beaucoup de monde, je pense. On ira faire un barbecue, j'espère qu'on sera bien reçus !", explique-t-il. "C'est là-bas que ça se passe. Je pense qu'à un moment donné, il faut aller directement chez le roi. Ce sera pacifique, il se passera ce qu'il se passera. On n'a plus rien à perdre."