Cherbourg. En Normandie, des commerçants lancent un Black Friday solidaire

Ça va chauffer dans les portefeuilles et les sacs à main, vendredi 23 novembre 2018 : c'est le Black Friday, le vendredi noir – ou vendredi fou - une période de solde importée des États Unis, qui existe là-bas depuis les années 50, au lendemain de Thanksgiving.

La Normandie qui Bouge - Le "Solidarité Friday" à Cherbourg

La Normandie qui Bouge - "Solidarité Friday" à Cherbourg Impossible de lire le son.

Un don plutôt qu'une promo

À Cherbourg-en-Cotentin (Manche), des commerçants ont cependant décidé de prendre le contre-pied de ce rendez-vous. Ils lancent pour la première fois l'opération "Solidarité Friday". Une cinquantaine de boutiques reverseront une partie de leur chiffre d'affaires à des associations. Un geste qui remplace les prix cassés que ces commerçants, en majorité des indépendants, n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de proposer. "Ce sont les mastodontes comme Amazon qui ont importé le concept en France. C'est principalement sur internet, où nous ne sommes que peu ou pas présents. C'est un mouvement qui n'a pas vraiment de sens pour nous, boutiques de centre-ville" indique Nicolas Saghaar, qui tient le skate-shop Shuffle.

Des boutiques de Montpellier intéressées

Les bénéfices seront remis le 30 novembre à La Chaudrée et Conscience Humanitaire, deux associations qui aident les sans-logis. L'occasion de faire une bonne action, pour Mélanie Dourlen, qui tient 9bis et Moa, deux commerces de prêt-à-porter et accessoires : "faire des dons on aimerait… Mais on ne trouve pas toujours le temps ! C'est l'occasion".

Fromager, café, épicerie vrac, restaurant, boulangerie, assureur, boutique de chaussures, bistrots et même bar de nuit… "Tous les jours, deux ou trois participants nous rejoignent" se réjouit Christèle Zamprogno, caviste chez Beez et co-organisatrice. Elle a même été contactée par sept boutiques… de Montpellier, qui souhaitaient se joindre à l'action !

De 5 %… à tout !

Les participants espèrent recueillir au moins 3000 euros. Chacun reversera au moins 5 % du chiffre d'affaires de la journée, mais parfois beaucoup plus : Le Petit Vapoteur s'engage par exemple à verser la totalité des recettes de la journée dans sa boutique du centre-ville, au profit de ce Solidarité Friday.

"Solidarité Friday" à Cherbourg, vendredi 23 novembre. Les commerces participants seront signalés par des affiches roses et noires (voir photo).