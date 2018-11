Une Theresa May sous pression se rend à Bruxelles pour boucler le Brexit

Tendance Ouest a écrit :

La Brittany ferries dévoile une nouvelle identité visuelle

La Brittany Ferries a dévoilé, ce mardi 20 novembre 2018, son nouveau logo. "Le symbole a été redessiné dans un mouvement dynamique ondulant, qui reflète la curiosité et la découverte. Quant au choix des couleurs, le bleu exprime la mer et ouvre les horizons, le vert, quant à lui évoque la terre, la nature, les grands espaces ainsi que le développement durable et l'orange, le ciel, les émotions et la vitalité", exprime la compagnie. Dès cette fin d'année, deux navires, le Pont-Aven et l'Armorique, arboreront ce logo.

Hier