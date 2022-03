Caen. Gilets jaunes : réseau de bus perturbé dans le Calvados, Twisto en grève

En raison de la mobilisation des "gilets jaunes" et des blocages routiers prévus dans toute la Normandie, ce samedi 17 novembre 2018, les transports en commun seront perturbés. Focus dans le Calvados.

Une grève chez Twisto en même temps que le mouvement des "gilets jaunes"

Le réseau de bus urbains de l'agglomération de Caen (Calvados) Twisto sera perturbé samedi 17 novembre 2018. D'une part à cause du mouvement des gilets jaunes. D'autre part dans le cadre d'un mouvement social. Un préavis de grève a été déposé pour ce samedi par la CGT, qui dénonce de mauvaises conditions de travail chez les salariés.

Certains départs seront supprimés sur les lignes de substitution A et B. Les lignes de bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 et 18 sont également touchées. Concernant les perturbations liées aux gilets jaunes, l'information trafic sera actualisée en temps réel dès le début du mouvement sur le site twisto.fr, ainsi que sur l'application Twisto. Des agents seront également déployés sur le terrain pour renseigner les usagers.

Les Bus verts également touchés

Des perturbations sont également à prévoir dans le réseau de bus départemental Bus Verts. Les lignes régulières et transports scolaires sont maintenues, mais les temps de parcours et les horaires aux points d'arrêts ne sont pas garantis, tout comme les correspondances routières et ferroviaires.

Les connexions avec Le Havre via la ligne 39, qui impliquent le passage par le Pont de Normandie, qui sera bloqué, seront suspendues (terminus Honfleur).