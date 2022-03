Caen. Route du Rhum : le classement des Normands, ce vendredi 16 novembre à 15h45

Au pointage de 15h45, ce vendredi 16 novembre 2018, et après les abandons de Nicolas Jossier (Manorga), Halvard Mabire (Colombre) et la nuit dernière de Claire Pruvot (Service Civique), voici le classement des cinq skippers de Normandie demeurant en course :

Class40

1- Yohan Richomme (Véédol) restent 1008mn avant l'arrivée

2- Phil Sharp (Imerys) à 123mn

3- Aymeric Chapellier (Aina Enf.Av) à 135mn

... 9- Olivier Cardin (Région Normandie) à 657mn

12- Miranda Merron (Campagne de France) à 904mn

20- Louis Duc (Carac) à 1141mn

[Abandons]

Claire Pruvot (Service Civique), Halvard Mabire (Colombre), Nicolas Jossier (Manorga).

Imoca

1- Alex Thomson (Hugo Boss) arrivé

2- Paul Meihlat (SMA) à 104mn

3- Vincent Riou (PRB) à 120mn

...14- Manuel Cousin (Setin) à 2765mn

Rhum Multi

1- Pierre Antoine (OLMIX) restent 978mn avant l'arrivée

2- Jean-François Lilti (École Diagonale) à 581mn

3- Etienne Hochede (PIR2) à 769mn

*en gras, les Normands