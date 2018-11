Gagnez la Nintendo Switch avec Super Mario Odyssey et Super Mario Party

Tendance Ouest a écrit :

Frédéric Pouille devient conseiller régional

Suite à la décision d'Emmanuelle Dormoy de quitter son mandat régional à compter du 31 octobre 2018, Frédéric Pouille lui succède comme conseiller régional. Ce dernier est maire de Courseulles-sur-Mer (Calvados) depuis dix ans et officier de sapeur-pompier. Patrick Gomont, maire de Bayeux et conseiller régional, a été nommé à la vice-présidence de la culture et du patrimoine de la Région Normandie en remplacement d'Emmanuelle Dormoy.

