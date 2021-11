Baseball à St-Lô : le tournoi de la Licorne

Baseball ! A St-Lô se déroule le tournoi de la Licorne tout ce week-end sur le terrain des Ronchettes. 6 équipes présentes dont les « Jimmer ‘s » l’équipe locale. Elle évolue en Nationale 2, compte une soixantaine de joueurs et un palmarès prestigieux. Deux titres de champion de France et en 96 et 97, et un titre de champion d’Europe en 98 . Ce tournoi est préparatoire au championnat pour les équipes de niveau régional et national. Le trophée avait été remporté par les parisiens du PUC l’année passée. Les « Jimmer’s » les locaux semblent être un candidat sérieux pour reprendre le trophée.

Le Baseball compte 7 000 licenciés en France, les règles sont identiques à celles appliquées aux Etats-Unis, un seul aménagement est concédé, sur la règle des points accordés.

Ecoutez Pierre-Charles Binet, l’un des joueurs des « Jimmers’s »