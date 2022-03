Le-Havre. 19eme Festival de Cinéma du Grain à Démoudre

Le Festival de Cinéma du Grain à Démoudre se démarque chaque année dans le paysage Havrais. Réalisé par de jeunes passionnés du monde cinéphile il propose une compétition de courts et longs métrages pendant une semaine sur 4 villes Seino-Marines : le Havre, Gonfreville l'Orcher, Montivilliers et Harfleur. La compétition se déroule sous le regard d'un jury de professionnels et de jeunes.

Il faut savoir que ces jeunes organisateurs et créateurs ne sont pas des professionnels du cinéma mais dégagent par leur motivation une attitude et un résultat de qualité. Ils ont visionné environ 500 films en amont pour ensuite n'en retenir que 60 (des courts et longs métrages). Un travail long et minutieux mais qui n'effraie pas ces jeunes talents.

Claire Bertrand, chargée de communication pour le festival nous apporte son point de vue :

Sur toute la durée du festival tout types de films seront représentés et pour tous les âges. Sachez qu'une journée famille dédiée aux enfants est prévue le 19 Novembre ; des ateliers seront mis en place pour découvrir l'univers du cinéma, de plus un ciné concert sera organisé à 16h pour les enfants à partir de 2 ans.

La programmation, les tarifs et horaires sont disponibles sur dugrainademoudre.net

