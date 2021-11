Sports : résultats et rendez-vous de ce week-end

Football : 29ème journée de ligue 2.

Après 3 déplacements et 3 défaites consécutives, de retour à la maison, Laval, chute une 4ème fois, face à Tours, 2 à 1.

Le Mans, ne parvient toujours pas à gagner. Les sarthois se sont inclinés 2 à 0 face à Boulogne l’avant-dernier. Au classement, les mayennais sont 10ème. Les sarthois, 18ème !

En National, Cherbourg, poursuit sa belle série de matchs victorieux ! Cherbourg s’est imposé face au 4ème, Epinal, 1 à 0 et se positionne 11ème.

Basket, en ligue féminine, Mondeville perd 64 à 66 à Nantes. Les mondevillaises restent 4ème .

Tour de Normandie cycliste. avant-dernière étape ce samedi. Brecey (50) / Bagnoles de l'Orne (61) 153 kms à parcourir. Le maillot jaune reste sur les épaules de Jérôme Cousin du Team Europcar. Etape à suivre sur Tendance Ouest.

Base-ball :A St-Lô se déroule le tournoi de la Licorne samedi et dimanche. 6 équipes dont les Jimme'rs l’équipe locale. Elle évolue en Nationale 2, compte une soixantaine de joueurs et un palmarès prestigieux. Deux titres de champion de France en 96 et 97, et un titre de champion d’Europe en 98 . Elle tentera de ravir le titre aux parisiens.

Sports mécaniques : Karting, près d'Alençon, sur le circuit d'Aunay les Bois, ce samedi et dimanche, les 110 meilleurs pilotes normands vont s'affronter pour la première manche du championnat de Normandie de karting.

30ème course de côte à Hébécrevon près de St-Lô, 1er rendez-vous régional de la saison dimanche. 130 participants !