Marine Le Pen au Mont-Saint-Michel

Le candidat du Front de gauche a été crédité jeudi de 14% d'intentions de vote par BVA, devant son adversaire du Front national (13%), et en 3e position, un cas unique jusqu'à présent.



"Je n'y crois pas, pas plus que je ne crois que M. Sarkozy soit à 1% de son résultat de 2007", a commenté Marine Le Pen, créditée désormais d'environ 13 à 17,5% selon les instituts, lors d'une visite au Mont-Saint-Michel (Manche).



"Je pense qu'un certain nombre d'instituts de sondages, aujourd'hui, ont une vision purement commerciale, et on assiste depuis le début de cette campagne à un certain nombre de coups médiatiques avec ces sondages", a-t-elle ajouté, disant avoir été elle-même "en partie utilisée à cette fin".

Marine Le Pen a également accusé "un certain nombre d'instituts de sondage"

d'être "liés au-delà du raisonnable à des partis politiques".



Ce serait, selon elle, le cas de l'Ifop, "dirigé par Mme (Laurence) Parisot", la patronne du patronat français, "dont vous savez qu'elle me porte dans son coeur et la proximité qu'elle a avec Nicolas Sarkozy". Visé aussi, l'"Ipsos, dont chacun sait qu'il est très lié au PS".

L'Ifop est l'un des instituts qui accorde généralement les intentions de vote les plus élevées à Marine Le Pen, avec 17,5% lors de sa dernière livraison.



Selon Marine Le Pen, "les trois premiers de cette élection, nous sommes en réalité dans un mouchoir de poche".

Evoquant les tueries de Toulouse et de Montauban, elle a estimé que "les Français veulent qu'on leur parle de sécurité", "qu'on leur explique quels sont les dangers aujourd'hui en France" et "les mesures qui doivent être mises en oeuvre.



Interrogée pour savoir si elle craignait que Nicolas Sarkozy puisse à nouveau séduire des électeurs tentés par le FN, elle a répondu: "Je crains la manipulation, je crains le mensonge".

"Je sais que certains Français sont naïfs et qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'un homme qui a été à la tête de l'Etat pendant 5 ans puisse avoir un cynisme tel qu'il soit capable, à la virgule près, de réitérer des promesses qu'il n'a jamais tenues", a-t-elle conclu.

MONT-SAINT-MICHEL (Manche), 23 mars 2012 (AFP)