L’individu frappe sa voisine de 85 ans

Quelques minutes plus tard, pour une raison qu’il ne s’explique pas, il ressort finalement de l’appartement et part "faire un tour". En revenant sur le palier, il se trompe de porte et toque chez la voisine de 85 ans. Il est alors 11 heures du matin. L’octogénaire, comme souvent le dimanche, s’apprête à se rendre au marché et ouvre sans méfiance.



"Je vais te faire la peau"

Pensant que la vieille dame est chez lui, l’excité exige de savoir ce qu’elle fait là. Il s’emporte, frappe dans la porte au point de la casser, tord les lunettes de sa voisine puis la met à terre en menaçant de "lui faire la peau". L’octogénaire n’a de répit que lorsqu’il aperçoit une autre voisine de l’immeuble, âgée de 80 ans, qui, alertée par le bruit sur le palier, a ouvert la porte de son logement. Fort heureusement, elle parvient à la fermer avant que l’agresseur puisse l’atteindre. La police est alors appelée et arrive rapidement sur place.

En comparution immédiate dès le lendemain, lundi 19 mars, l’avocate de K. B explique que “son client était ivre au moment des faits mais qu’il est tout de même inséré dans notre société, puisqu’il parvient à maintenir son contrat de travail”. Le procureur, non convaincu, réclame une peine immédiate de huit mois de prison.

Le tribunal a finalement condamné le prévenu à quatre mois de d’emprisonnement ferme à aménager. Il devra aussi se soigner durant deux ans, au risque de voir supprimer un sursis de douze mois. K. B ne devra plus fréquenter ses victimes, ni rentrer dans l’immeuble. Il a également été condamné à verser 1 000 € de dommages et intérêts à sa vieille voisine.



Nathalie Levergeois