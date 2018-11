À quatre jours de la mobilisation, les "gilets jaunes" déstabilisent le monde politique

Spontané, protéiforme et non encadré, l'insaisissable mouvement des "gilets jaunes" inquiète l'exécutif, qui a déjà mis en garde contre le blocage des routes samedi, et déstabilise les partis qui tentent de se positionner, au risque d'accusations de récupération.