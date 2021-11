Caen-Ouistreham : Un tram nommé désir

Alors que Viacités envisage son remplacement d’ici à 2018 et que Ouistreham doit intégrer Caen la mer en 2013, Jean-Claude Desloques, conseiller municipal UMP de la commune demande de "l’anticipation".



Le long de la 4 voies

"Il semble plus opportun d’étendre la ligne de tramway vers Ouistreham, un vrai pôle économique, plutôt que vers Epron. Le tramway serait un véritable outil d’aménagement du territoire". La 4 voies Caen-Ouistreham est aujourd’hui "la plus fréquentée du Calvados avec 35 000 véhicules par jour". La ligne de bus qui assure la liaison est la plus rentable du département avec 139 000 passagers par an. "Un million de passagers arrivent ou partent via le ferry". Ces chiffres confortent l’élu dans l’idée de créer pour le tramway pneu une voie réservée le long de l’axe Caen-Ouistreham. "L’idée est séduisante mais peu réaliste avant plusieurs décennies. Cet investissement mobiliserait en effet plus de 300 millions d’euros. Il faut d’abord densifier l’habitat et l’activité économique autour de cet axe. En attendant, d’autres moyens peuvent être envisagés pour améliorer la desserte", indique Eric Vève, président de Viacités.