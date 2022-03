Sandouville. Un nouveau fourgon Mitsubishi assemblé à Renault Sandouville

L'usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime) va avoir une nouvelle activité : l'assemblage d'un nouveau fourgon Mitsubishi, basé sur le Renault Trafic.

L'annonce a été faite par Renault à l'occasion d'une visite du président Emmanuel Macron dans l'usine du constructeur à Maubeuge (Nord), jeudi 8 novembre 2018. La marque va donc produire en France de nouveaux véhicules utilitaires de marques Nissan et Mitsubishi. À Maubeuge, ce sont des Nissan NV250, utilitaires légers basés sur son modèle Kangoo, qui seront produits.

"Au sein de l'Alliance (Renault-Nissan-Mitsubishi, NDLR), l'expertise mondiale du Groupe Renault dans le domaine des véhicules utilitaires légers génère des synergies bénéficiant à tous nos clients", a déclaré le PDG Carlos Ghosn dans un communiqué. "Pour cette nouvelle production de véhicules utilitaires, les usines de Maubeuge et de Sandouville ont apporté la solution la plus attractive grâce à leur compétitivité et à leur capacité à tirer parti des plateformes communes de l'Alliance", a-t-il ajouté.

Le patron a souligné que Renault allait investir 1,4 milliard d'euros en France dans les véhicules électriques et les véhicules utilitaires.

Des voitures à destination de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande

La fabrication d'utilitaires Mitsubishi à Sandouville sera à destination des marchés australien et néo-zélandais. Le site normand compte près de 2 200 employés. Il produit des fourgons Renault Trafic, ainsi que des versions similaires pour Fiat et Nissan. 70 % des véhicules qui y sont assemblés sont exportés.

Renault revendique avec ses partenaires japonais Nissan et Mitsubishi le rang de premier constructeur automobile mondial avec plus de 10,6 millions de véhicules vendus l'an dernier.