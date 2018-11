Basket : ça passe pour Caen à Lorient en Coupe de France

C'était une confrontation facile sur le papier, ça n'a pas été aussi simple que prévu mais l'essentiel est là : Caen (Calvados) passe en 16e de finale de Coupe de France après sa victoire à Lorient (Morbihan) mercredi 7 novembre 2018.

Mauvaise entame de match

Le match avait en effet mal commencé, puisque Caen était mené 10-0 après trois petites minutes de jeu par les pensionnaires de Nationale 1 ! Rapidement revenu au score, le CBC accusait de nouveau un retard de six points (26-20, 12e) au milieu du deuxième quart. Revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, les Caennais n'ont pas laissé les Bretons longtemps devant eux et entamaient le dernier quart assis dans un fauteuil de 8 points (57-65). Lorient était cuit, et inférieur. Les Morbihannais s'inclinent logiquement 73-83.

Un cinq majeur décisif

Tous les joueurs du cinq de départ ont dépassé les cinq points au compteur. C'est évidemment moins compliqué contre une équipe de Nationale 1, mais l'attaque caennaise, à la peine depuis le début de saison, n'en demandait pas moins pour se remettre en confiance. Cet éventuel déclic, combiné à la signature de l'intérieur américain Jordan Tolbert, risque de donner de l'élan à l'attaque cébéciste.

La fiche

Lorient - Caen : 73-83 (21-18, 22-20, 14-27, 16-18)

Lorient : Départ : Brown 22, Saounera 8, Dargenton 4, Semple 18, Pourchot 11. Banc : Missonnier 4, Samake, Perroni 6

Caen : Départ : Duwiquet 14, Clerc 18, Salmon 11, Marinov 15, Ramseyer 15. Banc : Waldow 2 Esso-Essis, Alix, Pope 2, Norelia 6

