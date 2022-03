Rouen. Rouen : deux arrêts supplémentaires pour la future ligne T4

Ne cherchez pas l'arrêt "Piscine du Boulingrin" sur les plans du Teor, vous ne le trouveriez pas. Et pour cause : il n'existe pas. Du moins pas pour le moment, puisque la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) a lancé son projet de prolongement de sa future ligne T4. Censée s'arrêter au niveau de la place du Boulingrin, elle continuera finalement sa route jusqu'au CHU, un petit kilomètre plus loin, et fera escale devant la piscine.

Ouverture prévue pour la fin 2022

"Le projet était bien prévu pour aller du Zénith au Boulingrin. Mais au moment de l'enquête publique, ce sont des riverains qui ont incité l'expert à demander ce prolongement", rembobine Alexandre Burban, directeur des investissements mobilité à la Métropole. Encore à l'état de projet, ce nouveau tronçon ne devrait pas ouvrir avant la rentrée de septembre 2022, alors que le plus gros de la ligne sera inauguré le vendredi 24 mai 2019.

Le nouvel arrêt "Piscine" se trouverait à mi-chemin entre le Boulingrin et le CHU. - Illustration

Comme pour l'ensemble du tracé, des travaux préparatoires sont à prévoir du côté des réseaux souterrains : électricité, eaux usées, gaz… En surface, par contre, "le but est d'utiliser au maximum l'existant". Notamment autour de la place du Boulingrin, qui a récemment été refaite à neuve. Au niveau de la piscine, par contre, tout un arrêt de bus devra être créé. Même son de cloche du côté du CHU, nouveau terminus, où les bus ne peuvent pas faire demi-tour pour le moment. "Il faut discuter, notamment avec le CHU, pour trouver une solution", admet Alexandre Burban.

Le long du boulevard de Verdun, la circulation pourrait ne pas être complètement chamboulée pour intégrer les bus au milieu des voitures. Plutôt que de faire circuler les Teor en site propre, sur une voie réservée, ils pourraient juste bénéficier d'aménagements en forme de coupe-file, au niveau des feux, "pour respecter leurs horaires".