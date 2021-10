Rouen. À Rouen, le chantier de la T4 passe la Seine et s'attaque à la rive droite

Le chantier de la T4 débarque sur la rive droite de Rouen (Seine-Maritime) ! Après des mois de travaux sur la partie rive gauche du tracé de la future ligne de TEOR, le chantier a traversé la Seine depuis le lundi 26 février 2018. D'ici à l'Armada, à l'été 2019, les nouvelles voies réservées au T4 doivent trouver leur place le long des grands boulevards du cœur de l'agglomération, entre le pont Guillaume-le-Conquérant et la place du Boulingrin.

Des voies neutralisées

"Les travaux vont se faire en plusieurs phases, présente Nicolas Pierson, en charge de la réalisation du T4 sur la rive droite pour la Métropole. La première va du boulevard des Belges jusqu'à la rue Abbé-Cochet et la deuxième ira de cette rue jusqu'au Boulingrin."

Pendant la durée des travaux, il faut s'attendre à une réduction du nombre de voies de circulation dans un sens, dans l'autre ou même dans les deux sens à la fois. "Mais il y aura maximum deux voies de neutralisées", assure Nicolas Pierson. Cette neutralisation devrait habituer les usagers à la prochaine configuration des boulevards des Belges et de la Marne, puisqu'une voie de chaque côté sera réservée au TEOR et aux taxis après les travaux. "Pour les prévenir, des panneaux sont prévus, comme des alertes SMS lors des changements de phase de travaux et des prospectus distribués aux résidents et aux commerçants", conclut Nicolas Pierson.

