Vernon. Handball: le SMV ne sort pas la tête de l'eau

Ce samedi 3 novembre 2018, Le SMV Vernon (Eure) recevait Chartres pour la 7e journée de championnat de Proligue de Handball (ProD2)

Le SMV craque sur la longueur

Face à Chartres, 3e au classement en début de journée, la mission semblait difficile pour les Vernonais, 12e sur 14 au classement.

Mais lors de la première mi-temps, le SMV tient la route et n'est pas loin, juste 2 points de retard à la mi-temps.

A la reprise, Vernon revient sur le terrain avec le bon esprit, le SMV passe même devant avec +2 points mais le gardien de Chartres arrête quelques tirs qui auraient pu être décisifs et l'attaque adverse fait le reste, le SMV prend encore plus de retard " on perd quelques ballons, des erreurs de jeu, on ne voit pas les partenaires… un gardien qui nous a mis en échec, on a loupé beaucoup d'opportunité en contre-attaque mais le gardien était là. On a fait preuve de trop de maladresse à la finition. C'est un mal qui est là depuis le début de l'année ".

Au coup de sifflet final, le SMV cède la victoire 21-26.

Le bilan

Au classement, pas de changement pour le SMV qui reste à la 12e place avec 2 points. Chartres récupère les points de la victoire et passe à la 2e place, avec 12 points, à 1 point du leader Saran.

La prochaine rencontre aura lieu le 9 novembre, à domicile pour le SMV qui affrontera Nice, actuellement 11e avec 4 points. Un test pour le SMV qui pourrait prendre des points face à une équipe qui se situe aussi dans le fond du classement.

