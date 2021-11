Sont programmés le vendredi 6 juillet, le duo The Kills, le groupe Metronomy, la flamande Selah Sue, Killing Joke, Dionysos, Shaka Ponk, Miossec, Hot Chipet et The Lanskies.

Le Samedi, vous avez rendez-vous avec Beth Ditto et son groupe Gossip, Jean-Louis Aubert, The Bloody Beetroots, Kaiser Chief, Dominique A, Izia, Tindersticks, Orelsan et Sébastien Tellier.

Dimanche 8 juillet, Franz Ferdinand, Garbage, Thomas Dutronc, Paul Kalkbrenner, Camille, Pony Pony Run Run, Death in Vegas et Brigitte.